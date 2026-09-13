Край. Осъдиха сина на Атанас Бобоков
Присъдата е без право на обжалване
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Присъдата е без право на обжалване
Санкцията е от 15 000 лева срещу „Нова броудкастинг груп".
Колко пари ще има да плаща Алвеш
Но му е даден и един шанс
Каква е тяхната реакция
Коя е причината за съдебния спор
Сrеdіt Ѕuіѕѕе paзĸpитиĸyвa дeлoтo зapaди тoвa, чe e зaвeдeнo тoлĸoвa гoдини cлeд въпpocнитe cъбития
Жена загина в тунела през 2017 г.
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Кувейтска компания спечели делото за новата писта на Терминал 2Летище София е осъдено да плати 76 млн. лв. (44 млн. долара) на кувейтско-саудитска ком...
София. 90 000 лева обезщетение ще плати болница „Майчин дом" на Лидия Димитрова, която пострада през 2010 г. при падането на асансьора, пълен с бремен...
Виена. Приключи процесът срещу австрийския лобист Петър Хохегер. Той е осъден на две години и половина затвор, съобщавa австрийският вестник Die Press...
Пазарджик. Осъдиха на една година пробация шефа на Родилното отделение д-р Георги Стоянов за извършени криминални аборти. Криминалният случай в Пазард...