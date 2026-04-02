Осъдиха наша телевизия заради порнозвезда

Дългата съдебна сага около интервюто с Диана Габровска в „Ничия земя" приключи окончателно – Административният съд в София потвърди санкцията от 15 000 лева срещу „Нова броудкастинг груп". Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, предаде сайтът Paragraf.

Повод за глобата стана излъчено през октомври 2022 година интервю с българката, която стана известна с работата си в гръцката порноиндустрия. Разговорът е бил показан в съботния праймтайм – между 18:00 и 19:00 часа, когато съдържанието е лесно достъпно и за деца.

Именно това според Съвета за електронни медии е нарушение на Закона за радиото и телевизията, който задължава медиите да не излъчват съдържание, способно да навреди на психическото и нравственото развитие на малолетни и непълнолетни.

В интервюто пред Даниела Тренчева Габровска говори открито за професионалния си път в Гърция, а съпругът ѝ Тони застава твърдо зад избора ѝ. Според СЕМ проблемът не е само в темата, а и в начина, по който тя е поднесена – без критична дистанция и с внушение, че тази кариера носи престиж, популярност и висок стандарт на живот. Именно това, според регулатора, е могло да създаде опасен модел за подражание сред подрастващите.

От медията са се защитили с аргумента, че предаването не е насочено към деца и че е било обозначено със знак „18+" и гласово предупреждение. Това обаче не е било счетено за достатъчно. Според регулатора подобно съдържание може да бъде излъчвано единствено в часовия пояс между 23:00 и 06:00 часа.

Особено внимание в решението е отделено и на конкретни реплики от интервюто, в които професията на Габровска е представена по позитивен и дори привлекателен начин. Според СЕМ така се създава внушение, че известността автоматично води до уважение и обществено признание – послание, което съдът приема като проблематично за непълнолетната аудитория.

