Осъдиха наша телевизия заради порнозвезда
Санкцията е от 15 000 лева срещу „Нова броудкастинг груп".
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Санкцията е от 15 000 лева срещу „Нова броудкастинг груп".
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Сторми Даниълс каза как са я наричали
Сторми Даниелс заяви, че през 2006 г. е имала сексуален контакт с Тръмп
Животът на порнозвездите далеч не е черно-бял. Парадоксите, обратите, пък дори и катарзисите, се срещат по-често отколкото аудиторията им може да си п...
Китайски милиардер нае известна японска порнозвезда за следващите 15 години, съобщават местни медии. Историята е като римейк на филма "Хубава жена" с...
Все още не се знае дали това не е просто слух