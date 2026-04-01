Тайната падна: Ето какво погуби принц Филип. Детайли от последната му вечер

Новата биография Queen Elizabeth II: A Personal History на историка Хюго Викърс твърди, че принц Филип, е водил тиха битка с рак на панкреаса през последните години от живота си - диагноза, която никога не е била публично оповестена от Бъкингамския дворец.

Според книгата, която се публикува на части в Daily Mail, съпругът на покойната кралица е бил диагностициран през 2013 г., когато лекарите откриват "сянка върху панкреаса" и извършват операция, след която става ясно, че туморът не може да бъде премахнат оперативно.

Тогава 91-годишният Филип се възстановява у дома, а скоро възстановява и публичните си задължения още през август същата година и продължава да изпълнява ангажименти до официалното си оттегляне през 2017 г.

Принц Филип умира на 9 април 2021 г. в замъка Уиндзор на 99-годишна възраст. Официалната причина за смъртта е посочена като "старост", но според Викърс той е живял с рака почти осем години - значително по-дълго от обичайния период на преживяемост при подобна диагноза.

Биографията разкрива и детайли от последната му вечер. Филип се е "измъкнал" от медицинските сестри, взел си е бира и я изпил сам. На следващата сутрин се почувствал зле и "тихо си отишъл", цитират от Hello, пише lifestyle.bg.

Викърс пише още, че кралица Елизабет II не е била до него в момента на смъртта му - нещо, което я разстроило дълбоко. По думите му тя била "абсолютно бясна", че както често в живота, Филип "си е тръгнал без да се сбогува". Бъкингамският дворец не е коментирал твърденията в книгата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com