Шок! Назоваха неочакван виновник за кризата в кралското семейство

За настоящата ситуация в британското кралско семейство е виновна кралица Елизабет II, пише The ​​Times.

На 30 октомври крал Чарлз III лиши по-малкия си брат Андрю от всички титли, включително тази на принц. Причина за действията му са обвиненията в сексуално насилие над непълнолетни момичета срещу Андрю.

Скандалът бушува години наред, но кралското семейство избра да го игнорира. Едва през 2022 г. Елизабет II забранява на Андрю да използва титлата "негово кралско височество" и отнема военните му звания.

The Times пише, че наказанието на кралицата е било недопустимо меко. Андрю останал принц и херцог и продължил да живее в кралското имение близо до замъка Уиндзор.

"Тя не можа да се принуди да го лиши напълно от титлите му или да предложи да го преместят на някое друго място, което при тези обстоятелства би било по-уместно", пише кралският колумнист на изданието Роя Никха.

Много кралски източници, включително приятели на членове на кралското семейство и на самата Елизабет II, споделят подобно мнение, според The ​​Times.

"Мисля, че кралица Елизабет има много за какво да отговаря. Тя по същество остави на Чарлз невзривена бомба.

Винаги са казвали, че за кралицата дългът е на първо място. И това наистина е вярно. Но в този случай имаше ужасно бягство от дълга. Тя винаги се е отнасяла снизходително към Андрю и винаги е избягвала конфронтация", казва познат на кралското семейство.

"Проблемът не беше само в Андрю. Това засягаше всички семейни проблеми. Тя просто не искаше да се меси.

Беше като щраус, заровил глава в пясъка. Не мисля обаче, че някой в ​​семейството е знаел напълно (за Андрю) всичко, което стана известно по-късно", посочва приятел на покойната кралица.

Най-шумният скандал, свързан с Андрю, беше делото му срещу Вирджиния Робъртс Джуфре, която твърдеше, че е била принудена да прави секс с него на 17-годишна възраст. За да избегне разпит под клетва, Андрю се съгласи да й плати 12 милиона паунда.

Мнозина смятаха, че по този начин той на практика признава вината си.

Робъртс-Джуфр почина през април 2025 г. Мемоарите й, озаглавени "Ничие момиче", бяха публикувани през октомври. В тях тя разказва за преживяванията си, включително за оргии с Андрю и спонтанен аборт, който е претърпяла след една от срещите си с принца.

Няколко дни преди публикуването на книгата, Андрю, под натиск от краля, обеща повече да не използва херцогската си титла. Скоро след това Бъкингамският дворец обяви, че той ще бъде лишен от всички титли и изгонен от имението Роял Лодж.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com