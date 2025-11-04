Решават съдбата на любимците на кралица Елизабет

За много хора отнемането на всички титли и привилегии на Андрю Маунтбатън Уиндзор беше заслужено, но доста закъсняло решение предвид тежките провинения на бившия принц. Докато той все още се изнася от кралската резиденция Royal Lodge обаче остава друг въпрос.

След смъртта на Елизабет Втора през 2022 г. Любимите й кучета - двете коргита Мик и Санди, бяха предадени за гледане на Андрю и бившата му съпруга Сара Фъргюсън.

Какво обаче ще се случи с животните, след като Андрю и Сара се изнесат от Уиндзор? В изявление пред британския вестник The Independent, Бъкингамският дворец потвърди, че Мик и Санди ще останат "в семейството" на бившите херцози на Йорк.

Въпреки развода си през 1996 г., Андрю и Сара продължиха да делят един дом - просторната резиденция Royal Lodge в рамките на земите на Уинзор. в продължение на години. Сега се очаква Сара да се премести в собствен дом. Андрю пък най-вероятно ще живее в постройка към Сандрингам - лична резиденция на крал Чарлз.

Изявлението, че коргитата ще останат със семейството обаче не уточнява дали кучетата ще живеят с Андрю, със Сара или дори с някоя от техните дъщери принцеса Беатрис или принцеса Йожени, пише lifestyle.bg.

Санди и Мик са последните две коргита, които надживяха стопанката си Елизабет Втора. През живота си тя е отгледала над 30 коргита и кръстоски между корги и дакел, наричани "дорги". След смъртта й Андрю и Сара поеха грижата за Мик и Санди, които присъстваха на погребението на бившата си стопанка на 19 септември 2022 г.

