Продават на търг 100-годишно вино от замъка с духове на Макбет и Кралица Елизабет

Замъкът Гламис има богата история. Считан за най-обитавания от духове замък в Шотландия, той някога е бил дом на шотландската кралица Мери и има силни връзки с британското кралско семейство. Твърди се също, че е вдъхновил трагедията на Уилям Шекспир „Макбет“.

Но може би едно от най-примамливите предложения е това, което се крие дълбоко във винарската му изба, описано от експерт като „пещерата на Аладин“.

В продължение на почти век бутилки вино Бордо, считани преди за негодни за пиене, са били скрити в шотландския замък. Днес съдържанието им се смята за едно от най-добрите – и най-ценните – в света. Сега два магнума от Château Lafite 1870 се предлагат на продажба.

Двете бутилки, централни за предстоящия търг „Immortal Vintages“ в Sotheby's на 17 април, се считат за „легендарни“ от запознатите. Описан от Sotheby's като „забележителна продажба“, общият търг е съставен от повече от 250 лота вино от Бордо, обхващащи два века, и се очаква да донесе над 1 милион долара.

Открити във винарската изба на замъка Гламис през 70-те години на миналия век, очаква се двата магнума да се продадат за до 50 000 долара всеки, когато бъдат пуснати на търг в Ню Йорк.

Замъкът Гламис, разположен в източна Шотландия, на около 12 мили от Дънди, е родов дом на графовете Стратмор и Кингхорн от 1372 г. Избата на замъка, наречена „катакомбите“, е оборудвана през 1765 г. за Джон, 9-ия граф Стратмор.

Според Ингрид Томсън, архивистката в замъка Гламис, избата в момента се използва „за общо съхранение и почистващи препарати“, но през десетилетията, в които е съхранявала отдавна забравените бутилки, над стълбите се е пишела история.

Майката на покойната кралица Елизабет II, Елизабет Боуз-Лайън, е израснала в замъка Гламис, преди да се омъжи за бъдещия крал Джордж VI през 1923 г. По-малката дъщеря на двойката – и сестра на кралица Елизабет – принцеса Маргарет, е родена в Гламис.

„Принцесите прекараха много щастливи празници в Гламис и имаме писма от „Лилибет“ до нейните баба и дядо, в които им благодари за престоя в Гламис“, каза Томсън.

Двете магнум бутилки, произхождащи от винарското имение Château Lafite Rothschild в Бордо, Франция, са открити почти случайно. Те са сред 42 бутилки, намерени малко преди търг на Christie's през 1971 г., озаглавен „Най-добрите и най-редки вина от частни изби“.

Майкъл Броудбент, покойният основател на винения отдел на Christie's, каза, че е открил бутилките Lafite от 1870 г., когато за първи път посетил замъка. Дневникът на избата показва, че 13-ият граф на Стратмор е закупил 48 бутилки Lafite от 1870 г. и ги е съхранил в избата през 1878 г.

„Виното беше толкова стипчиво, че не му хареса и когато почина, виното беше практически недокоснато, а наследниците му просто го оставиха“, пише Броудбент за разказа си, който е публикуван на уебсайта на Christie's.

„Всъщност му бяха необходими цели 50 години, за да стане достатъчно отлежало, за да може да се пие, и вече беше на век по време на моето посещение и след това споразумение за продажба на цялото старо вино от замъка Гламис.“

Броудбент решил, че би било „разумно“ да опита виното преди продажбата, пише той. „Нивото беше перфектно, тапата беше здрава, цветът на виното впечатляващо дълбок, ароматът му беше солиден – без следа от окисление или киселинност, а балансът и вкусът му бяха перфектни.“

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com