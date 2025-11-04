Безпрецедентен ход в Бъкингамския дворец

Бъкингамският дворец ще бъде домакин на безпрецедентна изложба, посветена на модното наследство, оставено от покойната кралица Елизабет II по време на нейното 70-годишно управление, предаде АФП.

„Гардеробът на покойната Нейно Величество е моментна снимка на един много дълъг живот — живот на дълг и служение, и в много отношения представлява капсула на времето,“ каза британският дизайнер Ердем Моралиоглу. „Той улавя един изключително специфичен и важен момент в историята.“

Изложбата, озаглавена „Кралица Елизабет II: Нейният живот в стил“, ще представи около 200 облекла, носени от кралицата през нейните 96 години, като половината от тях ще бъдат показани за пръв път, съобщиха от Кралската колекция. В експозицията ще бъдат включени и скици, някои с бележки от самите дизайнери, а други — лично от покойната кралица.

Моралиоглу, заедно с модните дизайнери Ричард Куин и Кристофър Кейн, ще допринесат със свои творби към изложбата, която ще бъде открита през април в The King’s Gallery в Бъкингамския дворец.

„Стилът на Елизабет и нейното насърчаване на британската култура оказаха огромно влияние върху британската мода,“ каза Куин. „Тя беше върховният печат на одобрение — винаги насочваше вниманието към британските дизайнери, подчертавайки значението и влиянието на британската мода по света.“

Кейн добави, че „нейните облекла разказват историята на Великобритания и нейната променяща се идентичност чрез модата.“

Сред експонатите ще бъде ябълковозелена вечерна рокля, създадена от Норман Хартнел и носена от кралицата по време на държавен банкет в британското посолство във Вашингтон през 1957 г. в чест на тогавашния президент Дуайт Д. Айзенхауер.

Посетителите ще могат да видят и сватбената ѝ рокля, както и коронационната ѝ одежда — и двете също дело на Хартнел — заедно с роклята на шаферка, която е носила през 1934 г.

Изложбата ще включва и по-практични елементи от личния гардероб на кралицата, като ездачески костюми и отличителни шалове.

Един необичаен експонат е прозрачно дъждобран-палто, изработено от дизайнера Харди Еймис през 60-те години, описано от Кралската колекция като „поразително модерно за времето си“.

„Гардеробът на кралица Елизабет II беше истински урок по символика, изящно шивачество и британско майсторство,“ заяви кураторът Каролайн дьо Гито.

Билетите за изложбата, която ще се проведе от 10 април до 18 октомври 2026 г., ще бъдат в продажба от вторник, информира БГНЕС.

Елизабет II почина през септември 2022 г.

