Шокиращи разкрития за Кейт и Елизабет! Неочаквана връзка

Нови неочаквани разкрития за Кейт Мидълтън и кралицата майка Елизабет.

Оказва се, че кралските особи произлизат от един и същи човек. Предците на Кейт са работили в мини в северна Англия, добивайки въглища при трудни условия. Мините някога са принадлежали на човек, който се оказва общ прародител на Кейт и на Елизабет Боуз-Лайън. По-късно някои далечни роднини на Кейт стават собственици на тези мини, докато други остават в по-скромни условия.

Всичко започва със земевладелеца сър Уилям Блейкистън, който притежавал имението Гибсайд в долината Дервент, Нортъмбърланд. Той се жени за Джейн през 1581 г. и има седем деца, сред които наследникът Ралф и по-малкия Никълъс – прародител на Кейт.

Внучката на сър Ралф, Мери Елинор Боуз, става най-богатата наследница на Великобритания и се омъжва за Джон Лион, 9-ти граф на Стратмор. Нейният син приема фамилното име Боуз-Лайън, което се запазва и до днес. Мери Елинор остава известна като „Нещастната графиня“ заради преждевременната смърт на съпруга ѝ.

От другата страна на семейството, произлизаща от Никълъс Блейкистън, се развива родът на Кейт. Правнучката на Никълъс, Джейн Блейкистън, се омъжва за баронета сър Ралф Кониърс.

Въпреки благородния си произход, семейството губи богатството си и се налага да работи. Прапрапрапрадядото на Кейт, Джеймс Лидел, работи в мините на Гибсайд, а дъщеря му Джейн се омъжва за миньора Джон Харисън, като семейството се установява в скромно бунгало в Хетън-ле-Хоул, графство Дърам. Именно от тях произлиза дядото на майката на Кейт, Томас.

Австралийският историк Майкъл Рийд открива връзката между Кейт и кралицата майка чрез известен шкаф, построен около 1700 г. в Нюкасъл с гербовете на семействата Блейкистън и Боуз, символ на брака между две от най-влиятелните семейства в Дърам, пише "Блиц".

Рийд коментира, че логично е Кейт да е носила тиарата на кралицата майка – двете жени споделят произход, имение и дори известен гардероб.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com