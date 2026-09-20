Ганев хвърли обвинения за „Петрохан“: Има политически лица от ПП-ДБ!

Цончо Ганев отправи тежки обвинения към ПП-ДБ по случая „Петрохан“. Пред бТВ заместник-председателят на „Възраждане“ заяви, че според него в казуса са замесени политически лица, пряко свързани с коалицията, и говори за протекции от страна на министри и държавни институции. Твърденията са негова политическа позиция и не са установени като факти от съд.

Няма по-гнусно нещо

„Няма по-гнусно нещо от това, което се е случило през годините с протекциите на няколко министри, на цялата държава в лицето на институции, които са направили всичко възможно да прикрият този проблем“, заяви Ганев.

По думите му случаят не трябва да бъде разглеждан само като криминален казус, а и през въпроса дали зад хората и организацията около „Петрохан“ е имало политическа защита.

Ганев не представи имена на конкретни представители на ПП-ДБ, но категорично заяви, че според него такива политически връзки съществуват.

„Възраждане“ обявява кандидатите си на 22 септември

След темата „Петрохан“ Ганев съобщи, че „Възраждане“ ще представи кандидатите си за президент и вицепрезидент на 22 септември в 12:30 часа във Велико Търново. „Изключително символично е точно на Деня на независимостта да го направим“, каза той.

Датата съвпада и с крайния срок, в който ЦИК приема документи за регистрация на кандидатите за президент и вицепрезидент за изборите на 25 октомври.

Разговори за обща кандидатура забавили решението

Ганев обясни, че една от причините партията да изчака до последния момент е желанието на нейни избиратели да бъдат проведени разговори с политически сили, сдружения и организации извън парламента.

„Да седнем на една маса и да говорим за обща кандидатура, за да има алтернативно решение. Това отне доста време“, заяви той.

По думите му „Възраждане“ е направила и социологическо проучване, за да установи кои са най-предпочитаните от симпатизантите на партията кандидати за президент и вицепрезидент. Данните вече са обобщени и двойката ще бъде обявена във Велико Търново.

Ганев отказа да каже дали самият той или лидерът на партията Костадин Костадинов са сред обсъжданите имена, като заяви, че не иска да подхранва спекулации преди официалното представяне.

Президентските избори са насрочени за 25 октомври, а официалната предизборна кампания започва на 25 септември.