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Костадинов пое нещата в свои ръце: Протестиращите от "Люлин" отиват при Демерджиев

Кандидатът за президент на “Възраждане” е единственият, който обърна внимание на протестиращите, увери ги, че няма да остави проблема им без решение 

Костадинов пое нещата в свои ръце: Протестиращите от "Люлин" отиват при Демерджиев
03 окт 26 | 18:16
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Мира Иванова

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов - кандидат за президент на партията, посети протест в столичния квартал “Люлин”. Протестът беше мирен и организиран от жителите на квартала. Причината са цигански общности, които са настанени незаконно в блок в близост до блок 464 и тормозят жителите на квартала.

Нападат жени, цапат, държат се грубо, обиждат и спят в нетрезво състояние по детските площадки.

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Протестиращите, на които институциите не обръщат внимание повече от месец, се обърнаха към Костадин Костадинов за помощ. Поискаха той да посети техния протест и му изложиха проблемите си.

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Костадинов веднага взе нещата присърце. Проведе разговор с министъра на вътрешните работи и идната седмица той ще приеме представителна група от протестиращи граждани, за да го запознаят с проблема, на който незабавно трябва да се намери решение.

Кандидатът за президент на “Възраждане” беше категоричен, че институциите могат да вземат мерки и трябва да влязат в правомощията си. Успокои гражданите, че той и “Възраждане” застават зад тях и техните искания, докато проблемът им бъде разрешен.

Костадинов Люлин2
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Автор Мира Иванова

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