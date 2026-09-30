Петър Волгин стартира предизборната си обиколка от Перник

Първият град, който ще посети кандидатът за вицепрезидент на “Възраждане”, е Перник. На 1 октомври в 17:30 ч. той ще поднесе цветя на Братската могила, издигната в памет на борците срещу фашизма. След това пред Двореца на културата в град Перник ще се срещне с граждани, за да проведат разговор за бъдещето на страната ни.

С перничани Петър Волгин, който е известен със своето чувство за справедливост и непримиримост към несправедливостта, ще проведе един различен разговор за бъдещето на България. За България, която сама определя националния си интерес. България, която може да разговаря и да изгражда партньорства и на Изток, и на Запад, без да се отказва от своя суверенитет.

В петък разговорите и срещите си с избиратели Петър Волгин ще продължи в Панагюрище, където в 17:00 ч. на площад „20-ти април“ ще се срещне с панагюрци, за да си поговорят не само за славното минало на държавата ни, с което всички се гордеят, но и за България, в която справедливостта означава силна държава и активно гражданско общество.

В събота предизборните срещи на Петър Волгин продължават в София област. В 11:00 ч. жителите и гостите на Елин Пелин могат да пият кафе с него като част от инициативата “На кафе с Петър Волгин - среща разговор”, която ще се проведе в центъра на гр. Елин Пелин, в кафето на хотел Гайдарец . След това кандидатът за вицепрезидент на “Възраждане” ще посети Часовниковата кула в град Златица, в която часовниковият механизъм е възстановен от местната структура на “Възраждане”. Кулата е част от герба на града. В Златица Петър Волгин ще посети и Метоха, който е бил убежище на Васил Левски, след което на площада от 13:00 ч. ще се срещне с избиратели.

Пирдоп е последният град, в който в съботния ден избирателите ще имат възможност да се срещнат с Петър Волгин. В 15:00 ч. той ще поднесе цветя на паметника на Тодор Влайков, който е родом от града, след което на площада ще се срещне с пирдопчани.