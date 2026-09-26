Кирил Вълчев посети Фестивала на побратимените градове в Ловеч

Кирил Вълчев, кандидатът за вицепрезидент на Илияна Йотова, присъства на откриването на „Twin Towns & Friends 2026“, Фестивала на побратимените градове и приятели в Ловеч.

Празникът събира за трети път гости и участници от побратимени градове, обединени от идеята за приятелство, партньорство и споделяне на културни традиции. Фестивалът поставя Ловеч в центъра на международен диалог, в който културата създава връзки отвъд границите.

„Днес Ловеч показва, че когато ние, българите, градим мостове, можем да стигнем до звездите и сами да бъдем звезди. Затова нека се събираме заедно, за да стигаме по-далеч“, каза Вълчев. Той припомни, че в Ловеч е роден първият български космонавт Георги Иванов, че тук за първи път е прозвучал химнът на светите братя Кирил и Методий, в който те са наречени звезди, обходили „целий мир“, и че гостите на града минават по Покрития мост, построен преди век и половина от майстор Кольо Фичето.

Кандидатът за вицепрезидент разгледа с интерес демонстрациите на традиционни занаяти и работилниците и посети щандовете с характерни за района храни и напитки.