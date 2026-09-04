Rila Catering отново е официалният кетъринг на Националния Audi Събор

Рев на двигатели. Мирис на гуми. Стотици автомобили. Хиляди фенове. Три дни адреналин. И Rila Catering отново в сърцето на събитието.

На 5, 6 и 7 септември 2026 г. писта „Дракон“ в Калояново отново ще се превърне в една от най-горещите точки на автомобилна България. Поводът тази година е още по-специален – 10-ото юбилейно издание на Националния Audi Събор, организиран от Сдружение „Кръвна Група Ауди“.

А за нас от Rila Catering има още един повод за гордост - и тази година именно ние сме официалният кетъринг на Националния Audi Събор, заявяват от компанията.

10 години Audi емоция. Три дни на пистата

Това не е просто среща на собственици на автомобили.

Националният Audi Събор е мястото, на което една общност се събира около общата си страст – автомобилите, скоростта, инженерството и онова специфично усещане, което феновете на четирите ринга познават толкова добре.

През 2026 г. събитието отбелязва своята 10-а годишнина на писта „Дракон“ и по този повод форматът става още по-мащабен – цели три дни автомобилни емоции.

На едно място ще се срещнат впечатляващи Audi автомобили, сериозни проекти, мощни двигатели, хора от цялата страна и състезателният дух, заради който всяка година публиката се връща отново.

Drag. Time Attack. Track Day. Срещи. Автомобили. Адреналин

И атмосфера, която трудно може да бъде обяснена на човек, който никога не е заставал край пистата, когато двигателите запалят.

Когато автомобилната страст срещне добрата храна

Едно голямо събитие не се създава само на пистата.

Зад него стоят организация, логистика, хора и десетки малки детайли, които трябва да работят като добре настроен двигател.

Точно тук идва нашата роля, заявяват от Rila Catering. И допълват:

"Rila Catering отново поема официалния кетъринг на Националния Audi Събор, за да се погрижи автомобилният уикенд да има не само достатъчно конски сили, но и достатъчно добра храна.

За нас това партньорство вече означава много повече от присъствие на поредното събитие. То е доверие, което се изгражда година след година.

И ако на пистата всичко се измерва в секунди, мощност и прецизност, в нашата зона мерната единица ще бъде друга – вкусът".

Хиляди километри до Калояново. Една обща страст

На Националния Audi Събор хората не идват просто да разгледат автомобили.

Те идват, за да покажат своя автомобил. Да видят проект, който са следили цяла година. Да срещнат хора, които познават само от автомобилните общности. Да чуят двигател, който няма как да бъде оценен през екрана на телефона.

Някои ще изминат стотици километри.

Други ще прекарат месеци в подготовка на автомобилите си.

А когато портите на писта „Дракон“ се отворят, всички ще бъдат там по една и съща причина: любовта към автомобилите.

Точно тази атмосфера превръща Националния Audi Събор в нещо много повече от събитие в календара.

Той е традиция.

Писта „Дракон“ отново ще говори на езика на четирите ринга

От 5 до 7 септември Калояново няма да бъде просто точка на картата.

То ще бъде мястото, към което ще гледа Audi общността в България.

Предстоят три дни, в които звукът на двигателите ще се смесва с разговорите между приятели, състезателният адреналин - с доброто настроение, а автомобилите ще бъдат причината хиляди различни хора отново да се окажат на едно място.

А Rila Catering ще бъде там, посочват още от компанията. И подчертават:

С нашия екип.

С нашата кухня.

С много настроение.

И с готовност да нахраним една от най-запалените автомобилни общности в България.

Защото вярваме, че най-хубавите събития са тези, които се помнят не само с това, което си видял, а и с това, което си почувствал.

Rila Catering × Национален Audi Събор 2K26

📍 Писта „Дракон“, Калояново

📅 5–7 септември 2026 г.

🏁 10-о юбилейно издание

🍴 Официален кетъринг: Rila Catering

Четири ринга. Три дни. Една писта. Хиляди емоции.

Ще се видим на „Дракон“. И този път елате гладни. 😉