Доматите скочиха с над 27%. Прясното мляко ги следва плътно
Тържищният индекс отново тръгна нагоре, но чушки, краставици, картофи и лимони поевтиняват
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Тържищният индекс отново тръгна нагоре, но чушки, краставици, картофи и лимони поевтиняват
Проучването включва 24 потребители, които редовно консумират прясно мляко
Заради недостига на мляко някои от фирмите използвали вносни заготовки за кашкавала
България не е фактор в производството на сурово мляко за европейския пазар
Семейната компания ще го произвежда от 100% българска суровина
Не само в Петрич, но и край Сандански никне канабис. За отглеждането му и повишаването на качеството му пък се използват десетки литри прясно мляко. С...