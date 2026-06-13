Одобриха Държавния план-прием за 2026/2027 г. в област Бургас
Пълен списък на училища, в които ще се предлага за първи път обучение по професии за учебната 2026/2027 г.
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Пълен списък на училища, в които ще се предлага за първи път обучение по професии за учебната 2026/2027 г.
МОН обвързва план-приема след 7 клас с потребностите на пазара на труда
5,5 паралелки в областта ще предлагат дуална форма на обучение