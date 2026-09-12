Турция излезе силна от срещата в Анкара. НАТО 3.0 идва с пълна сила
Според Кристиян Шкварек Анкара разширява влиянието си към Балканите, Кавказ и Леванта, а страната ни е на този път
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Според Кристиян Шкварек Анкара разширява влиянието си към Балканите, Кавказ и Леванта, а страната ни е на този път
Отказите за пътуване до САЩ са намалели рязко за години, а кабинетът на Румен Радев търси ускоряване на процеса
Военна заплаха за България няма, но ще има тотално раздрусване на Близкия Изток
Според нея появата на независими кандидати е „дръпнала гласове“ от демократите
Големите въпроси са какви са причините, които са довели до тази агресия
Властите на граничещия с Украйна сепаратистки молдовски Приднестровски регион поискаха от Русия "защита"
Когато Зеленски пристигне у нас, ще благодари за военната помощ
Тази класация не е добър атестат за България
Според нея процесът за приемане на България не е затворен
Американските служби се държат по “безпрецедентен начин” в тази война
Наричат го Разпутин на Путин, каза Елена Поптодорова
Германският канцлер влезе в ролята на посредник
Санкциите показват, че хора, които стоят отстрани с богатството си, са досегаеми, каза Безлов
Сложен казус има пред Доналд Тръмп - Ковид, икономическа рецесия, расови проблеми
Започва разчистване на атмосферата на организирана престъпност и трафици
Това е най-подходящият самолет за нашата държава, каза вицепрезидентът на Асоциацията на Атлантическия договор
Елена Поптодорова беше задържана на летище "Фредерик Шопен" на 27 февруари 2017 г. при завръщането си във Варшава три дни, след като е установено, че...
Ще спечели ли Йончева титлата Първа дама на социалистите или ще поеме от от Поптодорова само прозвището Крадливото Ленче? Въпросът е за 600 000 лева...
Посланикът на България в САЩ Елена Поптодорова заяви в ефира на Нова телевизия, че Щатите са изправени пред най-важните президентски избори. "Тези пр...
Моето време завърши през 2001 година, сега са ми интересни други неща – интересно ми е да размишлявам за България в нейния надполитически път. Това ка...