Всичко за Елена Поптодорова

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Кармата Елена в БСП

Кармата Елена в БСП

Ще спечели ли Йончева титлата Първа дама на социалистите или ще поеме от от Поптодорова само прозвището Крадливото Ленче? Въпросът е за 600 000 лева...

27 януари | 21:42
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