Какво да поставим вместо врата към стая? 4 оригинални и евтини решения
Дизайнерите използват все повече леки прегради, когато мястото е ограничено, но изборът зависи от това дали търсите само уединение или и тишина
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Дизайнерите използват все повече леки прегради, когато мястото е ограничено, но изборът зависи от това дали търсите само уединение или и тишина
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„Възраждане” чисти стаята си от демони
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При отварянето на шкафчето чух въздишка и ми заприлича на жена, показва IT специалист
Проектът помага на деца между 7 и 15 години да намират решения на проблемите в училище Представете си трамвай, който служи за класна стая, като има с...
Петрович поема "Литекс" в тандем с Миодраг Йешич Люпко Петрович ще е новият треньор на "Литекс". Легендарният сръбски специалист ще води "оранжевите"...
Най-скъпият хотелски апартамент носи името "Royal Penthouse Suite" и се намира в хотел в Женева, Швейцария. Цената за една нощувка е $83 000, пише bor...
Новите решения на проектантите променят традициите Българите сменят мебелите си веднъж на 30 години, сочи едно от последните проучвания на пазара за...
Плевен. Решението на председателя на Народното събрание Михаил Миков да запечата стаята, която се ползва от пресцентъра на ГЕРБ в парламента, предизви...
Отличничките от Тихомирово си пишат домашните в коридора
Певицата Сиара очаква момченце, гордо сподели самият бъдещ татко и годеник на певицата. В тв-интервю рапърът Фючър разкри, че бебето слуша музика...
Стаята за пушене се превръща в новата мания на богаташите. Тези помещения са със специално оборудване - вентилация, кожени мебели, дървени подове. Сте...
София. България няма да има проблем с бежанците, ако има организация. Това твърди сирийката Азхар Аломар, която живее у нас от 33 години. Родителите...