Куршуми на кулинарен фестивал, ранено е и дете на 2 години
Двама души са загинали, а петима са ранени
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Двама души са загинали, а петима са ранени
Международният кулинарен фестивал „България посреща вкусовете на света" стартира в четвъртък в Града на липите. „От 5-те континента няма представители...
На 14 май гр. Бургас ще бъде един от седемте български градове - домакини на първия по рода си Международен Кулинарен фестивал - "България посреща вку...
Занаятчийски работилници на открито събират пари за бездетни семейства Шестима посланици ще представят традиционната кухня за своите държави на 14 ма...
Кърджали. Росица Генчева и Мария Панайотова представиха Кърджали на кулинарнен фестивал в Русия. В надпреварата "Владимирский калач" участваха майстор...