Родените в тези 3 месеца получават подкрепа от висши сили

Някои души се раждат с особено тясна връзка с висши сили. Пътят им е осветен от присъствието на предци, ангели и духовни водачи, които ги придружават от раждането, пише Parade, позовавайки се на експерти.

Всеки от нас има невидим духовен екип – съюзник по пътя на съдбата.

Той обединява предци-покровители, ангелски енергии, природни духове и дори древни божества. Тяхната мисия е да ни водят към най-искрените и правилни решения, помагайки ни да поддържаме връзка с предназначението и вътрешната магия на душата си. Всеки от тези водачи идва в определен момент, когато имаме нужда да си припомним нашата светлина, сила и божествена същност.

Февруари е свръхестествен

Родените през февруари са под специалното ръководство на своите предци и ангели. Независимо дали сте свободолюбив Водолей или интуитивни Риби, вие усещате духовния свят по-остро от другите. Вашето възприятие за фините енергии е необичайно развито. Способни сте да чувате послания, идващи чрез знаци: колибри, пеперуда или слънчев лъч, който внезапно осветява стая в труден момент.

Астрологически февруари съчетава влиянието на две планети: Уран, символ на прозрението и новаторството, и Нептун, покровител на мистицизма и вдъхновението. Следователно, хората, родени през този месец, често стават пророци, медиуми или духовни учители, получавайки улики от сънища и знаци на съдбата.

Юли е пазител на предците

Родените през юли носят силата на своите предци и благословията на небесните същества. Независимо от вашия знак – Рак или Лъв – вие притежавате древни знания, предавани през поколенията. Душата ви откликва на всичко, свързано с родовите спомени, традиции и духовни корени.

Юли обединява енергиите на Луната, символ на защита и родова памет, и Слънцето, източник на жизненост и вдъхновение. Ето защо юлските Раци и Лъвове се чувстват призвани да бъдат посредници между световете. Раците действат чрез грижа и състрадание, докато Лъвовете носят ангелска светлина и лечебна енергия в света.

Ноември е духовен мост

Родените през ноември притежават рядката способност да виждат отвъд видимия свят. Независимо дали сте проницателен Скорпион или философски настроен Стрелец, вие имате вроден дар да свързвате световете на живите и духовните водачи. Енергията на ноември е време на здрач, когато денят и нощта се преплитат. Този баланс между светлината и тъмнината събужда способността да усещате невидимото и да предавате послания между измеренията.

Скорпионите и Стрелците, родени в този месец, са известни като духовни водачи. Скорпионите са способни да пътуват между светове, получавайки благословии от своите предци, докато Стрелците са под закрилата на ангели хранители, свързани с чудеса и вдъхновение.

