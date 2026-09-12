Скандал с хонорарите: Варна отказа 42 000 евро за DARA и 36 000 за Папи Ханс
Общинарите искат по-реалистичен бюджет
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Общинарите искат по-реалистичен бюджет
40 яхти и над 300 състезатели ще порят вълните в надпреварата
Варна. Фаворитката на Слави Трифонов Крисия от Разград ще пее на Празника на Варна навръх Успение Богородично. Родните попзвезди Орлин Горанов и М...