Най-мащабната ветроходна регата „Кор Кароли“ стартира утре

40 яхти и над 300 състезатели ще се впуснат утре в атрактивна морска надпревара . Юбилейното 25-о издание на най-мащабната ветроходна регата „Кор Кароли“ символично ще започне от морската столица, която на 15-и август отбелязва Деня на Варна. Финалът ще е на 18.08 в Бургас.

Събитието, известно с дългия си маршрут, предизвикателните метеорологични условия и атрактивната награда „Синята лента“, отново ще събере десетки екипажи от различни държави по родното Черноморие.

За безопасността на участниците ще се грижат кораб на Военноморските сили и лодка на Медицински университет – Варна, които ще съпровождат флотилията по целия маршрут.

