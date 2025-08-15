Доц. Христиана Бацелова посочи симптома на новия COVID

"При заразените с новия вариант на COVID - Нимбус, заболяването протича леко. Имаме и подготовка за лечение на пациентите, когато това е необходимо", заяви пред Bulgaria ON AIR епидемиологът доц. Христиана Бацелова.

Тя обясни, че коронавирусът много бързо се променя и той непрекъснато се появява в нови варианти.

"Характерно за Нимбус е, че пациентите се оплакват от много силни болки в гърлото. Те ги определят като режещи от стъкло или бръснач . Има отпадналост, повишена температура, болки в ставите и мускулите, може да има гадене и повръщане“,описа симптомите епидемиологът.

Към момента няма данни „Нимбус“ да протича по-тежко в сравнение с предходните варианти на вируса, а при част от заразените болестта протича почти безсимптомно. В някои случаи. пациентите съобщават за хрема и силно главоболие,

Според доц. Бацелова вероятно заразените хора са доста повече, защото при по-леки симптоми хората не се изследват

"Имаме имунитет, но той отслабва. Очакваме нова адаптирана ваксина, която да е налична към края на септември. Тя ще бъде препоръчителна за рисковите групи, лицата с хронични заболявания и всеки, който не желае да боледува. Ще бъде безплатна, както беше досега", посочи доц. Бацелова и подчерта, че най-сигурният начин за предпазване е ваксината.

Тя препоръча рационално хранене, качествен сън, разходки на открито и на слънце. заради необходимостта от набавяне на витамин D, но все да се пазим в горещините от силните слънчеви лъчи.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com