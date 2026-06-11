МВР удари сбирка на мотористи и спортни коли край Пловдив

Полицията в Пловдив проведе снощи акция срещу евентуално организиране на нерегламентирани гонки на „Асеновградско шосе“. Операцията е започнала около 20:30 ч., когато на място са установени 94 мотоциклета, 11 спортни автомобила и общо 107 души.

От Областната дирекция на МВР-Пловдив обявиха, че действията не са били по конкретен сигнал, а са резултат от предварителна работа и наблюдение на каналите, през които се организират подобни събирания. Полицията ще използва събраната информация и за бъдещи превантивни мерки срещу участници в рискови нощни прояви.

„На място установихме голяма група мотоциклети - 94 на брой, 11 спортни автомобила, общо 107 лица, които организирано, чрез социални мрежи или друг вид комуникация, се бяха събрали там с някаква идея - вероятно да се организират нерегламентирани гонки“, заяви пред БНТ ст. комисар Васил Костадинов, директор на ОДМВР-Пловдив.

По думите му полицията се опитва да събира предварителна информация за подобни събития, особено когато са организирани в голям мащаб. След снощната акция са установени значителен брой лица, спрямо които при нужда могат да бъдат предприети превантивни действия. Това означава, че операцията не е била само проверка на едно събиране, а опит да се пресече модел, при който пътища около града се превръщат в импровизирани писти.

„Не мога да кажа, че са често явление за града или околността, но те не са изключени и практиката назад във времето също е показала, че такива събития все пак се случват. Да припомня, че на същия този пътен участък преди време беше регистриран такъв случай, отново след специализирана полицейска операция, която проведохме. Включително имаме и осъдителна присъда на лица, които организираха там гонки“, допълни старши комисар Костадинов.

„Асеновградско шосе“ от години се появява в сигнали и публикации като място, където се събират автомобили и мотори за опасно каране в тъмната част на денонощието. Още през 2019 г. жители на Пловдив сигнализираха за гонки по отсечката и описваха пътя като място за състезания и дрифт с мощни коли, като тогава от полицията са били уведомени чрез сигнал на телефон 112. Тази памет за предишни случаи обяснява защо снощната акция не изглежда като рутинна проверка, а като предупреждение към средите, които използват социалните мрежи за бърза организация и събиране извън контрола на закона.

Нерегламентираните гонки са особено опасни, защото рядко остават само между участниците. При висока скорост, нощно движение, публика около пътя и мощни автомобили или мотоциклети рискът много бързо излиза извън рамките на „състезанието“ и се превръща в заплаха за случайни шофьори, пешеходци и хора от близките райони. Именно затова превенцията преди старта на подобна гонка е далеч по-важна от реакцията след инцидент.

Снощната операция показва, че полицията вече не чака непременно катастрофа, за да действа. Въпросът е дали този подход ще бъде постоянен, защото при подобни събирания еднократната акция стряска за ден, но системният контрол променя поведението.

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