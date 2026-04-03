Морбили и в София, болните се увеличават

Говори служебният здравен министър

03 апр 26 | 12:56
Агенция Стандарт

Болните от морбили към момента са 70, каза пред журналисти служебният здравен министър доц. Михаил Околийски.

"Правим всичко възможно, за да няма национална епидемия. Повечето от заболелите са деца в регионите, които досега са били наблюдавани, включително и в София", допълни той. По думите му не се наблюдава тежко протичане на болестта.

Всички, които са диагностицирани, са в лечебни заведения, за да се лекуват и за да се ограничат контактите им. "Проблемът е, че в двата региона - Враца и Плевен, вече са заети почти всички болнични легла и се надяваме, че ще се успокои тенденцията от новорегистрирани, за да не се претовари здравната система", изтъкна доцент Околийски.

И допълни: "Общопрактикуващите лекари и здравните медиатори са на терен, като най-важното за ограничаване на проблема е ваксиналното покритие. Акцентираме върху това родителите да знаят колко е важно да се ваксинират децата им. Почти всички от диагностицираните с морбили нямат ваксина". По думите му всички необходими медикаменти за лечението са налични.

Автор Агенция Стандарт
