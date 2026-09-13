Има ли риск хантавирусът да стигне до България?
Проф. Андрей Чорбанов посочи как според него пътниците са се заразили и защо морбили тревожи повече
Следете всички новини, анализи и коментари за Заразяване. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Проф. Андрей Чорбанов посочи как според него пътниците са се заразили и защо морбили тревожи повече
Заболяването не се предава от човек на човек и се лекува с антибиотици
Ето я и голата истина за този фактор
По думите му няма пряка опасност двата смъртоносни вируса да дойдат в България
Възрастните и уязвимите на заболявания трябва да носят маска
Заразяването с вируси, които се предават по въздушно-капков път, включително от новия щам на Ковид-19, става в рамките на пет секунди след контакт с ч...
Починали са трима пациенти с потвърдена коронавирусна инфекция
835 са пациентите с вируса в болници, като 50 от тях са в интензивни отделения
Най-честите симптоми са температура, слабост, кашлица, анорексия, мускулни болки и др.
Не ме изкушава да бъда здравен министър и не са ми предлагали, каза тя
Коронавирусът няма специфични симптоми, присъщи само на него
Добре е, че базовото репродуктивно число вече пети ден е под 1.3. Тази сутрин е 1.199
Наднорменото тегло е един от най-рисковите фактори за заразени с COVID-19
Той каза и мнението си за трета доза от ваксината
Специалистите още не могат да определят колко точно продължава имунитетът след заразяване
Те са по-уязвими при заразяване
Европейският център за предотвратяване и контрол на заболяванията публикува технически доклад
Това не е варицела, казва инфекционист
Заразяването зависи и от генофонда на отделните етноси, казва доц. Андрей Чорбанов
Работим по едно по-философско продължение, заяви режисьорът