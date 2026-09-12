Георги Господинов с нов голям триумф
Спечели престижната награда „Жан Моне“
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Спечели престижната награда „Жан Моне“
Той бе на 100 години
Почитателите на режисьора, писател и общественик ще видят видеообръщение от него
Фелипе VI награди писателя за гражданските му заслуги към Испания
Анжел Вагенщайн ще бъде почетен гост на международния кино- и тв фестивал "Славянска приказка", който се провежда у нас. От 2 до 7 септември в Руския...
Почитателите на Анжел Вагенщайн от Сандански във вторник ще могат да се запознаят лично с големия писател, сценарист, режисьор и общественик. Срещата...
Първи април е в известна степен плашещ - човек цял ден се озърта, ослушва и внимава някой да не му погоди мръсен номер, че току-виж станал за смях п...
Нацията ни пътува към Нищото, без посока и високи цели, смята Анжел Вагенщайн Той е гражданин на света с несекващо чувство за хумор и самоирония. Род...
Писателят дълго раздава автографи
Творбата е написана като старинна хроника Борис I е една от най-емблематичните и драматични фигури в българската древност. Езическият велик хан, а по...
Войчех Кобжински режисира "Петокнижие Исааково" в Народния Войчех Кобжински призна, че чете Анжел Вагенщайн на един дъх. Известният полски режисьор п...
София. Валери Петров бе от хвърчащите хора и ще продължи да хвърчи около нас. Това заяви пред БГНЕС Анжел Вагенщайн. Той бе само част от многото, коит...
София. Видният български режисьор, сценарист и писател Анжел Вагенщайн получи държавното отличие "Св. Паисий Хилендарски". То му беше връчено от прем...