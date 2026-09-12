Всичко за Анжел Вагенщайн

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Сега ми е най-тъмно

Сега ми е най-тъмно

Нацията ни пътува към Нищото, без посока и високи цели, смята Анжел Вагенщайн Той е гражданин на света с несекващо чувство за хумор и самоирония. Род...

01 май | 8:20
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22012