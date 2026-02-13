Пламен Деянофф се завърна на БГ сцената

Цветелина Бориславова, основател на фондация „Кредо бонум“ и председател на Надзорния съвет на Българо-американската кредитна банка, преди броени дни откри изключителна експозиция. В галерия „Кредо бонум“, която се намира в една от най-красивите сгради в България, тя посрещна Пламен Деянофф - художникът, който от години работи по света. Изложбата му „Heritage Project/Културно наследство“, която може да се види до 29 март, е истинско събитие, а идеята за завръщането на родна сцена е на международния куратор Стефан Стоянов с подкрепата на „Кредо бонум“ и Kunsthaus Graz – Австрия. Весела Ножарова пък е другият куратор в тази необикновено естетска акция, която се случва седем години след като Пламен Деянофф издигна в центъра на София „Бронзовата къща“ – скулптурата, която разбуни духовете.

Възродената врата е изумително произведение на изкуството

Heritage Project, показан за първи път през 2023 година като минималистична инсталация в Kunsthaus Graz-Австрия, идва сега в нова версия, за да провокира размисъл върху нуждата да се учим от миналото, базирайки се на културното наследство като висша ценност и общо благо. За Пламен Деянофф родният му град Велико Търново и Арбанаси, откъдето произхожда неговото семейство, са не само вдъхновение, но и обекти на артистичните му проучвания. Той не само използва средствата на класическата скулптура, познанието за занаятчийските традиции и реставрационните процеси, но и издирва, събира, показва и популяризира културни артефакти.

Изкуствоведът Радослав Механджийски, художничката Вероника Михалева и кураторът Стефан Стоянов, който е първият българин с творба на Пламен Деянофф в личната колекция

В центъра на Heritage Project е автентична голяма входна врата от ковано желязо, изработена от австроунгарска фирма през 1830 година. Поставена на входа на Търновския синод в средата на XIX век, тя понася щети при земетресението от 1913 г. Заради богатата декорация, която трябва да бъде възстановявана етап по етап до първоначалния вид на вратата, Пламен Деянофф усвоява занаятчийски умения, изправяйки се пред предизвикателствата на различни материали. Заедно с майстори занаятчии от ателиетата на Федералната служба за паметници на културата на Австрия обединяват реставрация, функционалност, художествена свобода. Пламен Деянофф живее и твори във Виена повече от 30 години. Учил е в Художествените академии в София, Ню Йорк, Лос Анджелис, Токио и Стокхолм. Негов преподавател във Виена е световноизвестният професор Микеланджело Пистолето. Българинът става популярен с изследванията си върху занаятчийски и индустриални обекти, стоки и дизайн. През 2010 г. Пламен Деянофф и Бернхард Хайнц, адвокат и колекционер, основават фондация, чиято цел е съживяването на културата във Велико Търново.

Бизнесменът меценат Николай Неделчев с две забележителни дами – художничката Габриела фон Хабсбург /в дясно/ и колекционерката Милена Деберг

Временната арт инсталация на Пламен Деянофф „Бронзовата къща“ на площад „Княз Александър I Батенберг“ бе обявена за най-голямата скулптура в света, създадена само и единствено от масивен ръчно изработен бронз. Конструкцията на скулптурата с височина 14 метра и основа с размери 7 на 7 метра се състоеше от над 1000 бронзови елемента, сглобени без свързващи материали и вдъхновени от възрожденските дърворезби в Арбанаси, Трявна и Копривщица.

Домакинът на афтър партито с художничките Миряна Тодорова и Мика Сав и Лукреция Вани, президент на Аржентинско-българската търговска камара

През последните 20 години Пламен Деянофф има в биографията си над 300 изложби, от които 60 са самостоятелни. За да го поздравят за премиерата, която съвпадна с рождения му ден – 10 февруари, в София по покана на Стефан Стоянов пристигнаха европейски експерти в съвременното изкуство, бизнесмени и меценати от няколко държави. Между дамите в колоритната международна компания блестяха известната скулпторка и принцеса Габриела фон Хабсбург и елитната колекционерка Милена Деберг.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com