Български филм за сексуално зависима жена очарова Берлинале
"Лъст" тепърва ще обира аплодисменти
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"Лъст" тепърва ще обира аплодисменти
Гергана Фъркова, от Берлин за "Стандарт"
Гергана Фъркова от Берлин, специално за „Стандарт“
Международният кинофестивал в Берлин започва
Филми, които публиката хареса, останаха без награди
Политическите проблеми на света са във фокуса на 74-то издание на прочутия кинофестивал
Възродиха истинския облик на фестивала: без дистанция и маски
72-рия филмов фестивал в Берлин е през февруари
Това е "Каръшко чукане или шантаво порно" на режисьора Раду Джуд
Режисьорката бе отличена заради филма си "Работникът"
Публиката ще бъде поканена на прожекции чак през юни
Заради пандемията организаторите на 71-ото издание на фестивала предвиждат два етапа
Причината, разбира се, е Ковид
„Баща“ и „Проблемът да бъдеш роден“ ще се завъртят на София филм фест
Раздадоха наградите на Берлинале
Сталоун става наемен убиец в бъдещата продукция „Малката Америка“
Еко дебати, звезди и ловци на автографи са в задължителната програма на фестивала
Гала церемонията премина под знака на коментарите за стрелбата в Ханау
Прочутият актьор, който снима на четири езика, се готви да води старта и финала на Берлинале № 70
Престижният кинофестивал ще се проведе от 20 февруари до 1 март