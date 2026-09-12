Оуен Купър: 3 неща са нужни, за да победиш
Драмата „Юношество“ беше големият победител на телевизионните награди БАФТА
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Драмата „Юношество“ беше големият победител на телевизионните награди БАФТА
"Хамнет" беше признат за най-добър британски филм
За най-добра актриса беше отличена Майки Мадисън за „Анора“
От наградите БАФТА
Официално от Кенсингтън
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Церемонията по раздаването на наградите ще бъде на 11 април
Актьорът е признат за приноса си към телевизионното изкуство
Телевизионните отличия се раздадоха виртуално заради пандемията
Церемонията ще се проведе 2 седмиците преди Оскарите
Телевизионните награди ще бъдат раздадени през юли
На церемонията БАФТА Хоакин Финикс направи гаф в протокола