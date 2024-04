Българин покори света на видеоигрите

Наградите БАФТА традиционно се асоциират с Холивуд. Церемонията по раздаването на призовете на Британска академия за филмово и телевизионно изкуство се провежда ежегодно и е последното голямо събитие преди Оскарите. И съответно действа като сигурен индикатор кой ще си тръгне с голямото злато на Киноакадемията на САЩ. Мнозина може и да не знаят, но Британската академия всяка година раздава статуетки и за постиженията в друга сфера.

BAFTA Games Awards почита най-добрите в света на видеоигрите вече две десетилетия, като първата церемония се провежда през февруари 2004-а. Тази година събитието се състоя на 11 април в Queen Elizabeth Hall в Лондон и събра най-големите таланти в електронното забавление, където България остави своята следа. Сънародникът ни - композиторът Борислав Славов, триумфира за работата си по играта Baldur's Gate 3, която доминира на наградите. Създадената в Белгия игра от света на Dungeons & Dragons имаше 11 номинации и спечели в 5 категории - видеоигра на годината, наградата на публиката, най-добър наратив, най-добра поддържаща мъжка роля за Андрю Уинкот и най-добър саундтрак.

Партитурата на Baldur's Gate 3 е дело на български екип. Освен Славов по саундтрака работят още няколко много известни музиканти - композиторът аранжор Виктор Стоянов, колегата му, оркестраторът Георги Андреев, оперната певица Мария Атанасова, звездата на Музикалния театър Илона Иванова, Мария Ангелова.

Призът за най-добра музика бе връчен на Борислав от композитора на „Спайдърмен“ и „Стив Джобс“ Даниел Пембъртън. На сцената българинът сподели: „Ако някой ми беше казал преди 20 години, че ще съм тук с вас, прекрасни хора, не бих повярвал. Много ви благодаря. Вярвам, че ако не оставите част от сърцето си в музиката, никой не може да й се наслади, и никой наистина не може да разбере чувствата, които витаят във вашето сърце, докато композирате. Благодаря на всеки от вас в тази зала“.

Борислав Славов коментира емоцията в залата по bTV. „Усещането беше абсолютно невероятно, защото, честно казано, аз се бях опитал да снижа очакванията си в рамките на огромната конкуренция тази година. С моя приятел и колега Виктор вече бяхме празнували номинацията и я бяхме отразили като изключителен успех в кариерата ни до този момент, бяхме абсолютно щастливи. Бях в състояние, в което не знам къде се намирам. Нямаше никаква реч, всичко беше тотална импровизация и после не помнех нищо от това, което съм казал. Дори не бях чул много добре, че името на нашата игра е обявено за победител. От колегите, които ме подбутваха и бяха избухнали в аплодисменти, разбрах, че трябва да изляза на сцената и да приема наградата“.

За предизвикателството да пише саундтрак за видеоигра Славов споделя: „За разлика от филмовата индустрия, която е линейна медия, във видеоигрите никога не знаеш какво ще се случи в следващия момент и има адаптивна музика. При нея, в зависимост от действията и решенията на играещите в играта, музиката в реално време трябва да се адаптира спрямо всяка ситуация, независимо дали тя е драматична или весела“.

Виктор Стоянов, който освен всичко друго, два пъти става заместник министър на културата, пише в профила си във Фейсбук след победата: „За пръв път българска гейм музика стъпва на най-високото световно стъпало и открива път за нови успехи на професионалистите, работещи в сферата. Благодаря на Боби и екипа за отдадеността през годините. Надявам се това да е само началото“.

Оперната певица Мария Атанасова коментира за Нова: „За първи път толкова ярко всички прожектори са върху саундтрака и върху работата на Борислав и на целия екип, включително и на певиците“. Освен певица, тя е и запален геймър: „Музиката добавя специалното. В момента, като се сетя за игри, които съм играла, се сещам точно в коя зона на играта каква музика съм чувала“.

Илона Иванова разказва пред Нова за работата си със Славов: „Той се свърза с мен с късно съобщение във Фейсбук и в момента, в който го получих, го прочетох и не повярвах на очите си. Много хора от чужбина и България ми пишат в социалните мрежи и в YouTube, че често пускат музиката извън видеоиграта. Наградата за музика, отличена от БАФТА, идва абсолютно заслужено, защото музиката е толкова силна, че тя продължава своя живот и извън играта“.

Победителят е експерт в компютърните науки

Борислав Славов започва музикална кариера сравнително късно. Той няма диплома от Консерваторията, а от Софийския университет, където завършва компютърни науки. Творчеството му е вдъхновено от големите имена сред създателите на музика за екрана - Джеймс Нютън Хауърд, Хари-Грегсън Уилямс, Джон Пауъл, Ханс Цимер и Тревър Джоунс. В своята музика комбинира елементи от световния фолклор и съответните разнообразни инструменти. В началото на новото хилядолетие се присъединява към родна независима компания за видеоигри и твори за култовата Knight of Honor, която излиза през 2004-а. Работата му у нас продължава няколко години. През 2011-а се присъединява към екипа на германския композитор на музика за видеоигри, телевизионни и филмови продукции Тилман Силеску. Славов, самият Ханс Цимер и Лорн Балф записват заедно саундтрака за втората игра от поредицата Crysis.

Славов е музикален директор на продукцията и автор на 21 от 46-те композиции, включени в двойния албум с оригиналната музика в Crysis 2. След това работи и по саундтрака на Crysis 3, Ryse: Son of Rome и създава музиката на отличената с БАФТА за най-добра мултиплейър видеоигра Divinity: Original Sin II. През 2014-а е номиниран от National Academy of Video Game Trade Reviewers за „Son of Rome“ в категорията за оригинална музика. За работата си по Baldur's Gate III композиторът и Илона Иванова получават номинация през 2023-а, когато играта излиза, в категорията за „Най-добра песен за видеоигра“ за „I want to live“. Тогава обаче губят от парчето „Burn It All Down“ за играта League of Legends.

Какво е Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3 е ролева видео игра от едноименната поредица, базирана на настолната фентъзи ролева система на Dungeons & Dragons. Тя получи високо одобрение от критици и геймъри по света – 98 процента – за своя геймплей, наратив и качество на продукцията. Спечели няколко приза за игра на годината и се превърна в първото заглавие, което прибира всички пет големи трофеи от главните наградни церемонии в индустрията - Golden Joystick Awards, The Game Awards, D.I.C.E. Awards, Game Developers Choice Awards, и, разбира се, наградите БАФТА. Baldur's Gate 3 се превърна в най-продаваната игра в периода си на ранен достъп, преди продуктът да е пуснат официално на пазара. Тогава играта бе закупена от играчи над 2, 5 милиона пъти, надминавайки всички очаквания на производителите. До март тази година тя имаше над 15 милиона продажби.

