Нова сензация с убийството на Алексей Петров!

Стана ясно, че мобилният телефон на Алексей Петров, който разследващите уж трябваше да изпратят до централата на ФБР във Вашингтон, за да бъде разкодиран и съхранената в него информация евентуално да послужи за разплитането на убийството му, мистериозно е изчезнал преди няколко месеца.

Полицейски източник, пожелал да остане анонимен, признал пред "Уикенд", че айфонът на Трактора не е на разположение на следователите, като според думите му апаратът е бил откраднат още тази пролет, без дори да стигне до централата на ФБР.

През есента на 2023 г. административният ръководител на Софийска градска прокуратура Илиана Кирилова обяви, че мобилният телефон на застреляният бивш командос и крупен застрахователен бос не може да бъде разкодиран от нашите специалисти в отдел „Киберпрестъпност“ в ГДБОП, заради което айфонът ще трябва да бъде изпратен за разкодиране в централата на ФБР във Вашингтон.

„Експертизата на мобилния телефон трябва да внесе яснота за евентуалния мотив за стрелбата срещу него. Знаете, че вече всички дела на човек могат да бъдат проследени през телефона му“, обяви прокурор Кирилова. Вече повече от 2 години обаче няма информация какво се случва с мобилния телефон на Трактора, а разследващите категорично отказват да коментират дали айфонът е отключен. Липсата на информация засилва мълвата, че апаратът, който се води важна улика, е откраднат от Националното следствие.

Според източник на вестник „Уикенд“ убиецът на Алексей Петров си е тръгнал с единия от двата мобилни телефона на Трактора, след като го е застрелял, а втория мобилен апарат е бил предаден на разследващите от охранителите му.

Алексей Петров беше застрелян с 2 куршума на 16 август 2023 г. около 12 часа на обяд, докато се спускаше пеша по пътеката от заслона Бай Кръстьо до Драгалевския манастир на Витоша, а при покушението беше ранена и любовницата му Мирослава Михайлова, треньор по тенис.

