Криза в Бъкингам! Даяна я предсказа

Британският Daily Mail съобщава за кризата, пред която е изправено кралското семейство след смъртта на Елизабет II. Медиите отбелязват, че крал Чарлз III се представя за кротък владетел, след като дълго време се колебаеше да накаже брат си Андрю. Необходима беше намесата на принц Уилям.

Той показа кралския си характер, като даде на чичо си принц Андрю няколко дни да напусне имението близо до Уиндзор. В противен случай Уилям обеща санкции срещу дъщерите на Андрю - Беатрис и Юджини.

Медиите отбелязват, че не кралят, а принцът на Уелс най-често говори от името на Короната на публични събития, пише GlasNews. Журналистите посочват „кралския вид“ на принц Уилям с неговата „стабилна походка, права стойка и кралскосини костюми, които му стоят като броня“.

„Той е спретнат, перфектно поддържан, а новата му брада е поклон пред безмилостните средновековни крале“, отбелязва колумнистка Морийн Калахан.

Тя също си спомни предсказанието на принцеса Даяна в интервю за BBC Panorama през 1995 г. Тогава принцесата казала, че Чарлз III няма да остане дълго на трона и ще бъде запомнен като страхлив крал.

„Времето доказа, че е права. Карл се е заключил в Кларънс Хаус, докато Андрю потапя монархията“, смята колумнистката.

Тя посочи, че Чарлз е провел среща с Хари през септември, против волята на Уилям. В отговор принцът на Уелс „като изключи Андрю и Фърги, Уилям прекъсна достъпа на Хари до Лондон“.

„Той показа, че е отдаден на монархията и ще защитава нейните интереси до последно“, обясни Калахан.

Медиите стигат до заключението, че кралят трябва да се пази от принц Уилям или да му освободи британския трон.

