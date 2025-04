Голямо признание за Памела Андерсън

Памела Андерсън може да не получи номинация за тазгодишните награди БАФТА, но организаторите са й предназначили ключова роля на престижната церемония в неделя.

Звездата от "Спасители на плажа" не само си осигури място на първия ред за церемонията в Royal Festival Hall в Лондон, но също така ще връчи статуетката за една от най-важните категории за вечерта, пише "Дир".

"Да връчва награда на БАФТА е важен момент за Памела", каза запознат пред The Sun. "В много отношения тя най-накрая чувства, че се е доказала след години, в които е била подценявана или подигравана. Макар че не получи номинация, шефовете на БАФТА изгледаха "The Last Showgirl" и знаеха, че искат тя да участва в тазгодишната церемония по някакъв начин. Накрая, след всички тези години, тя е разглеждана като великата актриса, която е. "

Тазгодишните награди БАФТА ще видим звездата Дейвид Тенант, който ще се завърне като домакин на събитието за втора поредна година. Други звезди, които ще излязат на сцената, са Анна Кендрик, Гуендолин Кристи, Лео Уудъл и Ралф Файнс. Джеймс Макавой, Джеймс Нортън, Джеси Айзенбърг и Джо Алуин също ще връчат награди.

Тазгодишната церемония ще включи специално изпълнение на британските музикални икони Take That, които ще изпълнят оглавилия класациите си хит Greatest Day, който участва във филма "Анора", номиниран за БАФТА. Също така, любимият актьор и музикант Джеф Голдблум, който е част от каста в касовия хит "Злосторница", ще внесе своя уникален и личен щрих в оригинално изпълнение на пиано за момента на почит към звездите, които си отидоха от този свят.

Церемонията ще бъде излъчена на 16 февруари 2025 г.

