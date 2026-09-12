Световен триумф! Деница Димитрова с първа награда от Франция
Отличието е поредното международно признание за българската изпълнителка, която от години утвърждава името си на световната музикална сцена
Следете всички новини, анализи и коментари за Деница Димитрова. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Отличието е поредното международно признание за българската изпълнителка, която от години утвърждава името си на световната музикална сцена
Двамата известни и оценени музиканти ще потопят публиката в музикалния разказ "Проявления на любовта"
Българската арфистка Деница Димитрова се явявала на една сцена със световни звезди от ранга на Соня Йончева, Пласидо Доминго, Хосе Карерас и др. Свето...
Митко наръга Евгени при самозащита, твърди 17-годишната хубавица "Евгени никога не каза, че ме обича, никога не го е показвал". Това заяви вчера 17-г...