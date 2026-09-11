Метъл легенди със специален концерт у нас
Групата идва в София по случай 50-ия си юбилей
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Групата идва в София по случай 50-ия си юбилей
Непълнолетни лица влизат само с придружител
Метъл величията ще снимат DVD със симфоничен оркестър
Титаните на хеви метъла излизат на 18 и 19 май в Античния театър
София ще се превърне в спирка от турнето на метъл легендата Удо Диркшнайдер, информира Z-Rock. Бившият член на Accept ще забие в столичната зала "Унив...
Вече ясна групата, която ще подгрява на Accept в София на 16-и декември. Това ще са AURA, които са определени като най-добрата група с женски глас в Р...
Accept взривяват отново българската публика през месец декември. Концертът ще е част от промоцията на последния албум им Blind Rage. Освен новия албу...
Добрич. Наскоро китаристът на Accept се сдоби с нова китара, наречена Flying Fortress, съобщават организаторите на предстоящото издание на Каварна Рок...