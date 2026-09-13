Теди Москов призна за комата: Лекарите в Германия разчитаха на Господ
Един от най-драматичните моменти в живота му е тежък инцидент в Германия
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Един от най-драматичните моменти в живота му е тежък инцидент в Германия
Сцената на Драматичен театър „Рачо Стоянов“ в Габрово ще бъде домакин на спектакъла „Сграбчи лъва!“
Последният випуск на ВИТИЗ преди 10 ноември се събра, за да полее годишнина от дипломирането
Оживях от катастрофата в Германия, но тя ме промени, казва големият режисьор
Култовият режисьор изкарал тежко коронавируса, но вече репетира следващия моноспектакъл с жена си Мая Новоселска
Не когато строиш мостове и магистрали, но в артистизма лудостта помага, заяви режисьорът
Култовият режисьор развенчава напъните на бездарниците
Живеем във фиктивна държава, не знаем кой кой е, казва режисьорът
Да се репетира по интернет е чудесно за здравето и ужасно за резултата, казва Теди Москов
147 зрители аплодират „Няма да платим, няма да платим“ на откритата сцена пред театър „София“
Все ни е страх да не ни завиждат, казва прочутият режисьор
Мерките трябва да са четворно по-големи, за да изпълняваме половината от тях, казва режисьорът
„Няма да платим, няма да платим“ ще е първата премиера на новата сцена пред театър „София“
Дори към рая не бихме тръгнали заедно – ще се изпокараме по пътя, казва прочутият режисьор Теди Москов
Сатиричният театър раздаде отличията си и осмя БГ абсурди със звънчета
„Аз обичам, ти обичаш, тя обича“ е новият му спектакъл „Зад канала“ по хит на кинотитана
Москов черпи за внучка и за гастрола на "Пурпурният остров" в София Теди Москов и Мая Новоселска черпят за внучка. Синът им Иван, който очаквано се о...
Москов постави "Пурпурният остров" на Булгаков Теди Москов за втори път постави пиеса с кукления театър във Варна. След "Професия Лъжец" новият му хи...
Той излиза временно от театъра Теди Москов отново коментира изявлението си на церемонията "Аскеер", когато каза, че повече няма да се занимава с теат...
Лили Иванова призна, че е голям фен на Теди Москов