Националният оркестър покори зала Моцартеум - Залцбург
С голям успех и вдъхновени аплаузи завърши първия концерт на Софийската филхармония в историческата зала Моцартеума в Залцбург – една от най-престиж...
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С голям успех и вдъхновени аплаузи завърши първия концерт на Софийската филхармония в историческата зала Моцартеума в Залцбург – една от най-престиж...
Под палката на Найден Тодоров националният оркестър ще представи музика, в която различни изразни средства се пресичат естествено
Тя ще представи Концерт за пиано и оркестър №23 в ла мажор от Моцарт под палката на маестро Йоханес Калицке
На 7 януари националният оркестър ще партнира на българското сопрано от световния оперен елит Соня Йончева
На 15 май в зала „България” Софийската филхармония представя концерт, посветен на музикалния гений на един от най-големите композитори, пианисти и д...
Събитието ще се състои на 27 януари от 19,00 ч.
Чакаме Вадим Репин, Юлиан Рахлин, Шломо Минц
Следващият симфоничен концерт е в зала „България“ на 14 октомври със световнопризнатия цигулар Джошуа Бел
Тя е музикален домакин на фестивала „Masters of Classic” в Букурещ
Бомсори и Сабине Майер излизат на 6 юни в зала „България“
Уелски бас.баритон се спря на талантливата българка
На 14 декември Софийската филхармония посреща за първи път новата виолончелова звезда Сантяго Канон-Валенсия, който под палката на големия румънски ма...
На 23 ноември от 19:00 часа, зала "България" ще разтвори вратите си за поредния емоционален концерт от текущия сезон на Софийската филхармония. Бълга...
Внедреното решение е Microsoft Dynamics 365 Business Central, а изпълнител на проекта е българската софтуерна компания Тим ВИЖЪН България
Двама млади български музиканти обединяват таланта си с националния оркестър, за да представят вълнуваща Бетовенова програма
Оперната гала на Франсиско Арайза е на 30 юни
Две вдъхновяващи произведения ще звучат на 2 август в зала "България"
Найден Тодоров е роден в Пловдив през 1974 г.
Мартин Пантелеев, главният диригент на Софийска филхармония, е бил уволнен след встъпването в длъжност на новия директор Светлина Терзиева-Ангелова. Ц...
На 4 ноември в зала 1 на НДК легендарният Иън Гилън ще пее хитове на Deep Purple с групата на Дон Еъри и Софийската филхармония. Специален гост ще са...