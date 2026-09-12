Министър с голяма новина за две легендарни цигулки
Млади таланти ще получат безценни инструменти
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Млади таланти ще получат безценни инструменти
Българският енергиен холдинг и собственикът на ТЕЦ "Варна" ЧЕЗ не стигнаха до решение за бъдещето на централата. "Ще продължим да търсим други възмож...
Ниската цена на тока не покрива производствените разходиТърсим дори и друг инвеститор, който да екологизира блоковете, казва Минчо Минчев, изпълнителе...
Бургас. Световноизвестният цигулар Минчо Минчев получи тази година Голямата награда на "Аполония" "Аполон Таксофорос". Призът на основния спонсор ОББ...
Варна. Намаляването на разполагаемия студен резерв води до рискове пред националната енергийна система. Това каза в интервю за "Фокус" Минчо Минчев, д...