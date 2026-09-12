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Не се разбраха за ТЕЦ "Варна"

Не се разбраха за ТЕЦ "Варна"

Българският енергиен холдинг и собственикът на ТЕЦ "Варна" ЧЕЗ не стигнаха до решение за бъдещето на централата. "Ще продължим да търсим други възмож...

02 ноември | 21:20
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