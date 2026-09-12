Непозната скица на Микеланджело счупи всички рекорди. Море от милиони (ВИДЕО)
Продадоха я за нечувана сума
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Продадоха я за нечувана сума
"Малка танцьорка на 14 години" на Едгар Дега предизвика сензация на търг на "Кристис"
Броиха милиони за картината от 17 век
Британецът вече е най-скъпият жив автор
Женева. Най-големият в света оранжев диамант, който експерти оценяват на между 17 и 20 милиона долара, ще бъде продаден на търг на 12 ноември в Женева...
Лондон. Арт инсталация на "лошото дете" на съвременното британско изкуство Трейси Емин, озаглавена "Да срещнеш моето минало", беше продадена на търг в...