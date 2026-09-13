"Последният страстен любовник" - новото заглавие в Сатирата
„Клуб на пороците“ се появи в афиша
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„Клуб на пороците“ се появи в афиша
Не е срамно да си Марко Тотев, ако останеш честен и почтен, казва Николай Гундеров
Николай Гундеров, който от години работи с различни артисти в Чехия, регистрира пореден успех там. Неговият спектакъл "Слуга на двама господари" грабн...