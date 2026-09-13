Голямо щастие за Силвия Петкова
Дойде краят на 4-годишното чакане
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Дойде краят на 4-годишното чакане
Реалната превенция изисква много по-широк подход
Алкохол и липса за желание за съществуване почти не я съсипали
Актрисата разказа за трудния период след раздялата с бащата на сина й
Ще разберем как актрисата се справя като самотен родител
Наближава моментът, в който никой вече няма да е сигурен в никого
Каква е причината?
Актрисата има чудесен повод за празнуване
Обществото схваща наказанието като форма на отмъщение и възмездие, каза Силвия Петкова
Направи шокиращо изявление
Всичко най-прекрасно предстои за нас, заяви актрисата
Трудният период вече е зад гърба на артистичната двойка, която отново гради планове за общото си бъдеще
Като го посрещнах на летището, имаше много сълзи, призна актрисата
Вторият сезон ще бъде напълно различен, заяви актрисата
Снимките за втория сезон на драмата са започнали
Актриси споделиха снимки от абитуриенската си емоция
10 души „изпитват“ актрисата на втория кръг за ролята в премиерния сериал на Нова телевизия
Две млади родни актриси триумфираха на фестивала "Любовта е лудост" във Варна. Гергана Плетньова и Силвия Петкова бяха удостоени с наградата за най-до...
С Андреас Пандзис. Големият майстор на киното нарича Силвия "изключителна актриса"
32-годишният Андрей Андонов снима дебюта си 17 дни в Родопите с оскъдни средства Гергана Плетньова, Стоян Радев и Силвия Петкова са звездите в новия...