Звезди на класиката се събират в Банско
Оперният фестивал на 27, 28 и 29 август е сред елитните събития на лятото
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Оперният фестивал на 27, 28 и 29 август е сред елитните събития на лятото
Мюзикълът е сред хитовете на класиците във Варна
Банско прие шестото издание на фестивала за оперна и класическа музика - Банско Опера Фест, който тази година продължи един ден повече от обичайното....