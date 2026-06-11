Хакан Фидан: България и Турция обсъждат нов граничен пункт

България и Турция обсъждат откриването на нов граничен пункт северно от Капъкуле – най-натоварената сухопътна граница в Европа. Това съобщи турският външен министър Хакан Фидан след разговорите си с българския външен министър Велислава Петрова-Чамова в София.

По думите му двете страни са обменили мнения и за разширяването на капацитета на съществуващите гранични пунктове, както и за развитието на нови транспортни и логистични проекти със стратегическо значение за региона и Европа.

Свързаността и транспортът са важна част от нашето сътрудничество. Инфраструктурните проекти в тези области имат стратегическо значение не само за нашите страни, но и за региона, Средния коридор и Европа като цяло“, заяви Фидан.

От своя страна външният министър Велислава Петрова-Чамова подчерта, че България отдава голямо значение на поддържането на стабилни, предвидими и взаимноизгодни отношения с Турция, основани на добросъседство, взаимно уважение и активен диалог. По думите ѝ по време на срещата двете страни са потвърдили стремежа си за по-нататъшно развитие на двустранното партньорство.

Петрова посочи, че сред основните акценти в разговорите са били енергетиката, търговско-икономическото сътрудничество и регионалната свързаност. „Те имат ключово значение за повишаване на конкурентоспособността на региона във времена, в които сме изправени пред все по-големи предизвикателства“, заяви тя.

Според българския външен министър между София и Анкара съществува значителен неизползван потенциал за разширяване на икономическите отношения. Двете страни са се обединили около необходимостта от насърчаване на търговията, инвестициите и реализацията на съвместни инфраструктурни проекти.

Сред основните теми в двустранния дневен ред е и енергетиката. Турският външен министър съобщи, че Турската петролна компания ще започне тази година проучвания за нефт и природен газ в находище, разположено в откритата икономическа зона на България. Според него подписаните през последните години споразумения в областта на енергетиката и електроенергията създават солидна основа за по-нататъшно разширяване на сътрудничеството.

И допълни: "Енергийната сигурност е друг ключов елемент от нашето сътрудничество. Обсъдихме възможностите за развитие на съвместни проекти в областта на природния газ, електроенергията и възобновяемите енергийни източници".

Фидан отбеляза, че през 2025 г. двустранният търговски обмен между България и Турция е достигнал 8,4 милиарда евро и изрази очакване тази тенденция да продължи. По думите му предстоящият Балкански бизнес форум в Банско също ще даде нов тласък на икономическите отношения между двете държави.

В рамките на разговорите са били обсъдени и въпросите на регионалната сигурност, включително ситуацията в Черно море и развитието на събитията в Близкия изток. Турският външен министър подчерта значението на създадената от България, Турция и Румъния Черноморска противоминна военноморска група, която има ключова роля за безопасността на корабоплаването в региона.

„Турция и България са стратегически партньори. От сигурността на границите и енергетиката до транспорта и търговията ние действаме като две съседни държави, които взаимно се допълват“, заяви още Фидан.

Той поздрави България за успешното домакинство и председателство на Срещата на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, проведена в София, като подчерта значението на регионалното сътрудничество за мира и просперитета на Балканите.

Фидан коментира и темата за споразумението "Боташ". Още от времето, когато господин Радев беше президент, следим внимателно тази тема. Проведохме редица обсъждания както с него, така и с нашия президент и бяха дадени указания на съответните министри да работят за намиране на решение. Сега, когато той е министър-председател, обсъдихме въпроса и днес. Разбира се, това е тема, по която основно работят министерствата на енергетиката на двете страни. Ние обаче сме на мнение, че отношенията между България и Турция имат потенциал за много по-мащабни и стратегически проекти. В този контекст вярваме, че и този въпрос ще бъде решен по-лесно", каза още той.

По-късно през деня турският външен министър трябва да проведе срещи и с президента и министър-председателя на България. В заключение той акцентира върху дълбоките исторически, културни и човешки връзки между двете страни и ролята на българските турци и мюсюлмани за развитието на двустранните отношения.

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