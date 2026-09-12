Експремиер на Турция с мрачна прогноза. Даде два съвета на България
Според него международната система преживява „системно земетресение“, при което едновременно се наслагват няколко глобални кризи
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Според него международната система преживява „системно земетресение“, при което едновременно се наслагват няколко глобални кризи
Турция трябва да изпълни всички критерии за безвизови пътувания в Европа. Това каза високопоставен представител на Европейския съюз, след като Анкара...
Турция и Гърция обещаха по-тясно сътрудничество помежду си в рамките на плана за връщане на мигранти, отхвърлени от Европа. Това стана на среща между...
Сириец взриви 28 души в Анкара, бомби и в Диарбекир и Стокхолм Турция стана жертва на 3 атаки за по-малко от денонощие, при които загинаха най-малко...
Премиерът Бойко Борисов изпрати телеграма до турския си колега Ахмет Давутоглу, в която изразява съболезнования към семействата на жертвите от кървава...
"Турция днес е в период, в който е на върха на своята демокрация." Това амбициозно изявление беше направено от премиера на Турция Ахмет Давутоглу на 1...
Турция няма да позволи град Азаз в северната част на Сирия да падне в ръцете на кюрдските сили за народна защита (ИПГ), а групата ще се изправи пред „...
Министър-председателят Бойко Борисов изпрати съболезнователна телеграма до турския си колега Ахмет Давутоглу по повод на днешния атентат в Истанбул. Т...
Ръководството на ГЕРБ е разпоредило на членовете си да не се намесват по никакъв начин във вътрешнопартийните дела на другите партии. Малко по-рано ст...
Някои казват, че е започнала "ерата Давутоглу", други още го наричат "марионетка" На 56 г. бившият шеф на турската дипломация Ахмет Давутоглу за втор...
Миграционният натиск на нашата граница го няма - Турция положи много усилия. Това заяви министър-председателят Бойко Борисов след срещата си с турския...
Турският премиер Ахмет Давутоглу е на посещение у нас. В София Давутоглу ще разговаря с президента Росен Плевнелиев и с премиера Бойко Борисов. На ср...
Турският министър-председател Ахмет Давутоглу определи днешния ден като исторически за процеса на присъединяване на Турция към Европейския съюз, преда...
Тялото на загиналия руски пилот Олег Пешков ще бъде предадено на руски дипломати в Турция. Това предаде РИА Новости, цитирайки премиера Ахмет Давутогл...
Аз лично дадох заповед за свалянето на руския самолет. Това заяви турският премиер Ахмет Давутоглу пред членове на неговата партия в Анкара, цитиран о...
В двустранните си отношения ще работим и за либерализиране на визите между България и Турция, тъй като това е важно както за туризма, така и за бизнес...
"Споделям виждането, че създаването на оптимални условия, които биха спомогнали за справяне с бежанската криза и биха позволили завръщане на имигранти...
Турският премиер Ахмет Давутоглу върна мандата за съставяне на правителство на президента Реджеп Тайип Ердоган. Той не успя да намери коалиционен парт...
Турция няма нито да се моли на ЕС, нито да проси нещо, а ако европейците имат нужда, вратата на развиваща се Турция е отворена, заяви премиерът Ахмет...
Анкара. Турция ще започне изграждането на трета ядрена централа в южната част на страната със собствени ресурси. Решението е взето след тричасови раз...