Всичко за Ахмет Давутоглу

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Турция е мафиокрация

Турция е мафиокрация

"Турция днес е в период, в който е на върха на своята демокрация." Това амбициозно изявление беше направено от премиера на Турция Ахмет Давутоглу на 1...

16 февруари | 22:30
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