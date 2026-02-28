Заради Иран! Премиерът на Великобритания с обръщение към нацията

Премиерът на Великобритания Киър Стармър излезе с обръщение към нацията заради войната в Иран.

Британските военновъздушни сили участват в отблъскването на ирански удари по свои съоръжения в Близкия изток, както и по израелската военна инфраструктура и американски бази в региона.

Това обяви премиерът Стармър, пише АП.

"Като част от нашия ангажимент да защитаваме съюзниците си в Близкия изток, имаме редица отбранителни способности в региона, които наскоро бяха засилени.

Нашите сили вършат своята работа, британски самолети са в небето днес като част от координирани регионални отбранителни операции за защита на нашите хора, интереси и съюзници", каза премиерът в обръщението към нацията.

