Радев с категорична позиция за войната в Иран

Една разрушителна война в Близкия изток представлява огромна заплаха за международния мир и сигурност, особено за Европа.

Каквито и да са противоречията в региона, те би трябвало да бъдат разрешени със средствата на дипломацията.

Това написа президентът (2017-2026) Румен Радев в профила си във Фейсбук след ударите срещу Иран от страна на Израел и САЩ.

"Изключително тревожно е, че дипломацията все повече отстъпва пред силата при разрешаването на международни спорове.

Надявам се разумът да надделее и възможно най-скоро военните действия в Близкия Изток да бъдат преустановени", добави Радев.

По-рано служебният премиер Андрей Гюров заяви след края на заседанието на Съвета по сигурността, че няма директна военна опасност за България въз основа на данните на службите за сигурност и Министерството на отбраната.

Президентът Илияна Йотова също по-късно излезе с позиция, в която твърди, че опасността ескалация на конфликта е голяма, засяга целия регион на Близкия Изток и трябва да се решава на полето на дипломацията.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com