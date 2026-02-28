Радев с категорична позиция за войната в Иран

Една разрушителна война в Близкия изток представлява огромна заплаха за международния мир и сигурност, особено за Европа.
Каквито и да са противоречията в региона, те би трябвало да бъдат разрешени със средствата на дипломацията.
Това написа президентът (2017-2026) Румен Радев в профила си във Фейсбук след ударите срещу Иран от страна на Израел и САЩ.
"Изключително тревожно е, че дипломацията все повече отстъпва пред силата при разрешаването на международни спорове.
Надявам се разумът да надделее и възможно най-скоро военните действия в Близкия Изток да бъдат преустановени", добави Радев.
По-рано служебният премиер Андрей Гюров заяви след края на заседанието на Съвета по сигурността, че няма директна военна опасност за България въз основа на данните на службите за сигурност и Министерството на отбраната.
Президентът Илияна Йотова също по-късно излезе с позиция, в която твърди, че опасността ескалация на конфликта е голяма, засяга целия регион на Близкия Изток и трябва да се решава на полето на дипломацията.
