Борисов с първи думи на конфликта в Близкия Изток

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов излезе с пост в социалните мрежи по повод напрежението между Иран, Израел и САЩ, което ескалира в открит военен конфликт.

Ето какво написа той в личния си фейсбук профил:

Случващото се в региона на Близкия изток, където живеят и хиляди българи, буди огромна тревога. Иранските атаки по страните от региона и техните граждани представляват опасна ескалация и трябва незабавно да бъдат прекратени.

Като граница на ЕС и държава с балансирана външна политика, винаги сме смятали, че дипломацията е най-доброто средство за урегулиране на конфликтите. Същевременно неспособността на Иран да докаже, че не разработва ядрени оръжия, в разрез с всички международни договорености, поражда съмнения за сигурността и стабилността в целия свят, в това число и в Европа.

Надявам се, че съвсем скоро силата на преговорите ще надделее и ще бъде намерено мирно решение както в интерес на страните от Близкия Изток, но така също и на партньорите от Израел и САЩ.

Военен конфликт

Към 28 февруари 2026 г. напрежението между Иран, Израел и САЩ ескалира в открит военен конфликт след съвместна военна операция на Вашингтон и Тел Авив срещу цели в Иран. Ударите са част от координирана атака по стратегически обекти в Техеран и други градове, включително военни и инфраструктурни цели.

Според официални израелски и американски изявления операцията е била „превантивна“ и насочена към унищожаване на ракетните и ядрените способности на Иран, които двете държави определят като непосредствена заплаха.

Конфликтът има дълбоки корени. От години отношенията между Иран и Израел са силно враждебни заради иранската ядрена програма, развитието на балистични ракети и подкрепата на Техеран за въоръжени групи в региона.

