Три тенденции пренареждат подовите настилки. Нова мода в дома
Дървото запазва първото място, но тъмните тонове и старите геометрични шарки се завръщат с нова сила
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Дървото запазва първото място, но тъмните тонове и старите геометрични шарки се завръщат с нова сила
Собствениците търсят автентичност и устойчивост, докато ламинатът запазва мястото си като практично и достъпно решение
Сделката ще засегне около 20% от дейността на завода
Голям пожар във фабрика за паркет в село Труд. На място са изпратени четири противопожарни автомобила. Това съобщи пред "Фокус" говорителят на пожарна...
С цветни картини може да покриете пода в хола или дневнатаБлокчетата от масивно дърво се конкурират с многослойни настилки Подовата настилка е един о...