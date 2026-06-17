Ламинатът вече не е на мода. Друг вид под се завръща отново

Ламинатът, който доскоро изглеждаше като почти задължителен избор за съвременното жилище, постепенно отстъпва част от водещата си позиция. Архитекти и интериорни дизайнери все по-често се обръщат към естественото дърво и класическия паркет, но ги вписват в домовете по нов и далеч по-съвременен начин. Сред най-търсените решения през 2026 г. са шарката „рибена кост“, широките дъски, матовите покрития и топлите дървесни нюанси. Промяната показва, че при избора на под хората вече гледат не само първоначалната цена, а и как настилката ще изглежда след 10 или 20 години.

Евтиното и бързото вече не са достатъчни

Години наред ламинатът печелеше битката за домовете със своите безспорни предимства - сравнително ниска цена, бърз монтаж и огромно разнообразие от цветове и имитации. Той позволяваше жилището да бъде преобразено за кратко време, без тежък ремонт и без разходите, които обикновено съпътстват естествения паркет.

С течение на времето обаче слабостите на по-евтините настилки станаха по-видими. Част от тях издават характерен кух звук при стъпване, реагират зле на проникнала влага и показват следи от износване значително по-бързо. При сериозно увреждане отделните панели могат да бъдат подменени, но често се стига до разглобяване на голяма част от пода или до цялостна смяна.

Дизайнерите откриват и друг проблем - прекалено правилните и повтарящи се дървесни шарки. Когато една и съща рисунка се появява през няколко дъски, подът може да изглежда изкуствен, а помещението да загуби индивидуалността си. След години на почти еднакви сиви настилки в хиляди жилища потребителите започват да търсят повече характер.

„Рибената кост“ отново влиза в новите домове

Класическият паркет се завръща най-уверено чрез шарката „рибена кост“. Позната от старите градски апартаменти, обществените сгради и представителните домове, днес тя се използва както при реставрации, така и в напълно нови жилища.

Разликата е в начина, по който се поднася. Съвременният паркет се предлага със значително по-широки елементи, по-изчистени фуги и покрития, които подчертават естествената структура на дървото. Класическата геометрия вече се съчетава с минималистични мебели, модерно осветление и отворени пространства, без домът да изглежда като музей.

Тенденциите при подовите настилки през 2026 г. действително поставят сред водещите решения „рибената кост“, широките дъски и естествено изглеждащите матови повърхности. Така старият паркет се връща не като носталгичен спомен, а като част от новото разбиране за уют и качество.

Сивото отстъпва пред меда и ореха

Променя се не само материалът, но и цветовата палитра. Студените сиви и почти безцветни повърхности, които дълго доминираха в интериорния дизайн, започват да отстъпват пред по-топлите и по-богати дървесни тонове.

Все по-желани са естественият дъб, медените нюанси, топлото кафяво и по-тъмните видове дърво. Ореховите оттенъци, които допреди няколко години често бяха определяни като тежки или старомодни, отново се използват, за да внесат дълбочина и характер.

Търсенето на такива цветове е част от по-широка промяна в интериора. Домът вече не трябва непременно да изглежда стерилен, съвършено еднакъв и подреден като каталог. На преден план излизат естествените материали, видимата текстура и усещането, че пространството е създадено за конкретните хора, които живеят в него.

Паркетът може да получи втори и трети живот

Най-сериозното предимство на качествения паркет е неговата издръжливост. При драскотини, потъмняване или износване естественото дърво може да бъде шлайфано, лакирано или омаслено отново. Така подът възстановява външния си вид, без да бъде изцяло премахван.

Колко пъти може да се обнови настилката зависи от дебелината на дървесния слой и от конструкцията. Масивните подове позволяват повече цикли на шлайфане, докато инженерният паркет има по-ограничен ресурс. Във всички случаи обаче възможността за възстановяване е съществена разлика спрямо по-евтините плаващи настилки, при които дълбокото увреждане обикновено налага подмяна.

Това превръща паркета в по-голям първоначален разход, но и в инвестиция за години напред. Потребителите все по-често пресмятат не само колко ще струва ремонтът днес, а дали избраният материал ще издържи през следващите десетилетия.

Съвременният паркет вече не е като стария

Днешните дървени настилки са далеч от образа на тесните лакирани дъсчици, познати отпреди 30 или 40 години. Производителите предлагат по-широки елементи, различни повърхностни обработки и многослойни конструкции, които осигуряват по-голяма стабилност.

Изборът също е много по-богат - от светъл естествен дъб до тъмни и наситени тонове, от класическата „рибена кост“ до по-мащабни геометрични композиции. Именно това съчетание между традиция и съвременен дизайн прави паркета привлекателен и за по-млади собственици, които не искат домът им да изглежда нито прекалено старомодно, нито безлично.

Естественото дърво има и една особеност, която имитациите трудно възпроизвеждат напълно - всяка дъска носи различна рисунка. Малките разлики в жилките и оттенъците създават усещане за цялост, без подът да изглежда фабрично повторен.

Ламинатът не изчезва от жилищата

Завръщането на паркета не означава, че ламинатът изведнъж става ненужен. Той остава разумно решение, когато бюджетът е ограничен, ремонтът трябва да приключи бързо или настилката ще бъде поставена в жилище, което се отдава под наем.

Съвременните висококачествени ламинирани и винилови подове също са значително по-добри от евтините варианти, които създадоха лошата репутация на този тип настилки. Част от тях предлагат добра устойчивост на натоварване, по-реалистична текстура и по-добра защита от влага.

В кухни, антрета, детски стаи и други натоварени пространства практичността може да се окаже по-важна от престижа на естественото дърво. Цената, лесният монтаж и поддръжката продължават да бъдат силни аргументи в полза на плаващите настилки.

Истинската промяна е друга - ламинатът вече не се приема автоматично като единственото модерно решение. Паркетът се върна в разговора и напомни, че един красив под не трябва само да следва модата. Той трябва да старее достойно заедно с дома.

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